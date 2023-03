Lavoro: presidente Municipio Roma VIII, a mobilitazione nazionale edilizia prossimo 1 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma VIII aderisce alla giornata di mobilitazione nazionale per i lavoratori dell'edilizia proclamata da Fillea Cgil e Feneal Uil per il prossimo 1 aprile. Così in una nota il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "Saremo pertanto in piazza San Giovanni Bosco, zona Cinecittà a Roma a partire dalle ore 9:30, in una delle cinque piazze di periferia urbana scelte per la mobilitazione nazionale, in uno dei quartieri storicamente vissuto dai lavoratori dell'edilizia e ad alta densità abitativa. Dobbiamo ribadire con fermezza le scelte sbagliate del Governo su bonus edili e codice appalti perché sono decisamente contro il lavoro, l'ambiente e la sicurezza", conclude Ciaccheri.(Com)