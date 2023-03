Carcere: assessora Lavoro Roma, scuola, formazione e luoghi alternativi per madri e figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi insieme alla neo garante dei detenuti di Roma, Valentina Calderone, ho fatto visita al carcere femminile di Rebibbia. Ho scelto di andare per vedere da vicino le condizioni delle detenute e dei propri figli e le proprie figlie. Lo ha detto l'assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma capitale, Claudia Pratelli che ha poi aggiunto: "una realtà che nelle scorse settimane è tornata sotto i riflettori per la proposta di legge Serracchiani, portata in commissione Giustizia e poi ritirata per l'impossibilità di proseguirne l'iter a causa di una serie di emendamenti avanzati dalla maggioranza. Eppure il tema resta centrale per scongiurare che anche solo un bambino o bambina finisca per vivere uno stato di detenzione, passando i primissimi anni in un ambiente limitato e con pochissime occasioni di socialità tra pari. Per questo credo sia fondamentale promuovere i luoghi protetti fuori dal carcere dove le madri possono condividere il tempo di vita con i propri figli e prevedere, come abbiamo fatto a Roma, priorità di accesso ai nidi e alle scuole d'infanzia comunale, con il riconoscimento di un punteggio dedicato proprio per i bambini con uno o entrambe i genitori in condizione di detenzione", ha proseguito. (segue) (Com)