Carcere: assessora Lavoro Roma, scuola, formazione e luoghi alternativi per madri e figli (2)

- "Poi al carcere di Rebibbia ho visitato la scuola e ho rafforzato l'idea che lo studio e la formazione, dall'assolvimento dell'obbligo scolastico fino ai gradi superiori, debba essere una assoluta priorità per garantire che la funzione di reinserimento del carcere sia effettiva e concreta. È come sempre una questione di opportunità – ha spiegato l'assessora Pratelli – che nel carcere diventa ancora più evidente tanto per le detenute quanto per gli eventuali figli e figlie. Quando queste opportunità mancano finisce per essere un danno sia per chi sta scontando una pena sia per l'intera società. Oggi con la Direttrice Alessia Rampazzi, che voglio ringraziare per la sua disponibilità, abbiamo avuto modo di toccare con mano una realtà complessa, affrontare temi e confrontarci, ma ancora più importante ho avuto modo di rinnovarle l'intenzione di fare la mia parte per proseguire nel nostro impegno. È una questione che riguarda tutti e tutte, dentro e fuori dal carcere. Vale la civiltà e la stessa sicurezza del Paese", ha poi concluso. (Com)