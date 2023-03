Credito: operazione con Cds potrebbe aver causato crollo Deutsche Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'operazione con i credit default swap (Cds) di Deutsche Bank potrebbe aver causato il crollo subito il 24 marzo scorso dai titoli della principale banca tedesca. È quanto sostengono fonti informate sui fatti, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, si tratta di una transazione dal valore di circa cinque miliardi di euro su swap legati a obbligazioni subordinate di Deutsche Bank. Le autorità di vigilanza finanziaria che stanno indagando sul tonfo dell'istituto di credito hanno discusso di questa operazione con gli attori di mercato. Come nota “Handelsblatt”, contratti come i Cds possono essere illiquidi. Pertanto, una singola operazione può innescare notevoli movimenti di prezzo. Un portavoce di Deutsche Bank ha rifiutato ogni commento. Il 24 marzo, il crollo delle azioni della banca ha provocato un aumento dei titoli di Stato e un balzo dei premi al rischio sui Cds bancari. La capitalizzazione di mercato di Deutsche Bank è scesa di circa 1,6 miliardi di euro, quella dell'indice bancario europeo di oltre 30 miliardi di euro. Dopo il fallimento di Silicon Valley Bank e l'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs, “gli investitori nervosi sono alla ricerca di indizi sul fatto che altre banche potrebbero essere in difficoltà”. Intanto, le autorità di vigilanza finanziaria stanno indagando anche su uno scambio di Cds quinquennali di Deutsche Bank avvenuto il 23 marzo. Non sono chiari né gli autori né le motivazioni delle operazioni. Alcuni dati suggeriscono che si sia trattato di transazioni di copertura. (Geb)