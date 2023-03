Corea del Nord: Casa Bianca, da Pyongyang nessuna disponibilità a dialogo su nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord finora non ha mostrato alcuna disponibilità ad avviare una discussione con gli Stati Uniti in merito al proprio programma nucleare. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Da parte nostra, l’offerta è sempre valida: tuttavia, finora non hanno mostrato alcun segnale di disponibilità”, ha detto. (Was)