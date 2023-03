© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’intro al Quirinale con una delegazione dell’Associazione Libera contro le mafie, ha voluto esprimere all’associazione stessa “riconoscenza per quello che in questi 28 anni è stato fatto in maniera crescente, stimolando, sollecitando, promuovendo e facendo realizzare una coscienza sempre più ampia contro il fenomeno mafioso”. (Rin)