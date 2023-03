Ucraina: Zelensky ringrazia Parlamento francese per aver riconosciuto Holodomor come genocidio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha ringraziato il Parlamento francese per aver riconosciuto l’Holodomor, la carestia del 1932-33, come un genocidio del popolo ucraino. “Sono grato al forte contributo della Francia alla rivelazione dei crimini presenti e passati della Russia totalitaria, all’affermazione della verità, della giustizia e della responsabilità”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. (Kiu)