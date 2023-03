Imprese: Open Fiber, Marinali rimette mandato dopo indicazione Cda Acea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito della pubblicazione in data odierna delle liste dei candidati per il cda di Acea Spa, la dottoressa Barbara Marinali, indicata dal Comune di Roma per il ruolo di presidente, ha messo a disposizione degli azionisti di Open Fiber il proprio mandato di presidente della società. Lo riferisce una nota di Open Fiber. Ciò in ragione degli accresciuti impegni che conseguiranno dall'incarico nella società quotata controllata dal Campidoglio e dell'impossibilità di poter garantire la necessaria dedizione all'importante progetto di digitalizzazione del Paese che Open Fiber sta realizzando. Per assicurare un ordinato passaggio di consegne, le dimissioni da tutte le cariche ricoperte decorreranno dal momento in cui sarà nominato un nuovo componente del Cda di Open Fiber. (Com)