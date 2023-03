Germania: il governo spera nell'immigrazione di 60 mila lavoratori qualificati all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale spera nell'immigrazione in Germania di 60 mila lavoratori qualificati all'anno, al fine di coprire la grave carenza di questa manodopera di cui il Paese soffre da anni. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, aggiungendo che questo è l'obiettivo del progetto di legge sull'immigrazione dei lavoratori specializzati elaborato dai ministri del Lavoro e dell'Interno, Hubertus Heil e Nancy Faeser. Il testo, che riforma la legge sull'immigrazione, dovrebbe essere approvato dall'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz durante la riunione che terrà nella giornata di domani, 29 marzo. Con la loro proposta, Heil e Faeser puntano, tra l'altro, a dare più peso all'esperienza professionale e ad abrogare le lunghe procedure di riconoscimento dei diplomi conseguiti all'estero. Inoltre, verrà introdotto un sistema a punti per chi intende emigrare in Germania alla ricerca di un'occupazione. (Geb)