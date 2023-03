Mafie: Mattarella, cultura e lavoro decisivi per sconfiggerle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli strumenti di lotta alla mafia, cultura, istruzione e certezza di prospettive di crescita personale e di occupazione, "sono particolarmente decisivi”. Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’intro al Quirinale con una delegazione dell’Associazione Libera contro le mafie, guidata da Don Luigi Ciotti. Vi sono poi altri due aspetti “altrettanto importanti: la magistratura e le forze dell’ordine, quindi la repressione, la prevenzione e le indagini, che sono fondamentali” così come “la trasparenza e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, cosa che le rende impermeabili alle infiltrazioni e ai condizionamenti e che consente ai cittadini di essere rappresentati adeguatamente”, ha aggiunto il Capo dello Stato, che poi ha ribadito l’importanza della “formazione delle coscienze, della cultura, quindi università e scuole, e della consapevolezza della dignità personale contro l’aggressione mafiosa”. Decisiva, per il Capo dello Stato, “è allo stesso modo una società forte che resiste ai condizionamenti, alle tentazioni ed alle lusinghe della corruzione e questo c’è solo se c’è lavoro adeguatamente diffuso, robusto, da cui nessuno sia escluso. Questo capisaldi consentono di affrontare anche oggi quello pericolo che è un pericolo tutt’altro che scomparso”, ha concluso rimarcando l’importanza del lavoro di Libera, perché “sollecitare le coscienze” e promuovere “una condizione sociale che dia forza ai cittadini per sentirsi liberi dai condizionamenti, sono capisaldi particolarmente preziosi”. (Rin)