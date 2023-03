Pnrr: Corte conti, 27 obiettivi europei e 54 scadenze nazionali da realizzare nel primo semestre (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Decaro ha poi invitato a "stare lontani da polemiche e dalla tentazione di risolvere tutto con il gioco dello scaricabarile. Se vogliamo smentire la convinzione diffusa che la capacità di spesa sia un grande e irrisolto problema italiano, allora bisogna fare squadra e accettare una comune assunzione di responsabilità". Il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha avvertito che alcuni interventi “da qui a giugno 2026 non possono essere realizzati. L’orizzonte temporale di questo governo porta a fare una valutazione su come recuperare le risorse di quei progetti che non hanno una capacità realizzativa entro il 2026”. “Abbiamo questa opportunità ma non è per sempre”, ha aggiunto Fitto, sottolineando l’importanza di “valutare in modo oggettivo la necessità di modificare alcuni obiettivi e di cambiare una situazione che in alcuni casi ci porta a non spendere le risorse”. Per Fitto è evidente che per una programmazione di 220 miliardi di euro “è necessario mettere in campo scelte strutturate”. Questo governo, secondo il ministro, non si pone il problema della scadenza immediata, ma di quello che accadrà al 30 giugno 2026. La sfida “è da far tremare i polsi, ma posso sottolineare la determinazione, la convinzione e la voglia di riuscire in questo obiettivo da parte del governo”, ha concluso. (Rin)