Mafie: Mattarella, accresciuta consapevolezza nei giovani ha fatto crescere Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo vedo nella mia città e nella mia regione quanto sia cresciuta nei giovani la consapevolezza, cosi come l’ho visto a Casal di Principe. "Nel volto dei giovani si vedeva il coinvolgimento, la condizione e l’orgoglio di essere protagonisti di essere protagonisti del riscatto” di quei territori. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’intro al Quirinale con una delegazione dell’Associazione Libera contro le mafie, guidata da Don Luigi Ciotti . “Sono segni” come la cooperativa che gestisce un ristorante in un immobile sequestrato alla mafia di Casal di Principe “di un protagonismo e d una consapevolezza che ha fatto crescere il Paese e di cui Libera è stata protagonista”, ha aggiunto il Capo dello Stato. (Rin)