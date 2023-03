Usa-Bielorussia: consigliere Sullivan incontra leader di opposizione Tikhanovskaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, ha incontrato la leader dell’opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaya, a Washington. Sullivan, riferisce una nota, ha ribadito il sostegno degli Stati Uniti alle aspirazioni democratiche dei cittadini bielorussi, ribadendo la necessità di organizzare elezioni libere e trasparenti e garantire il rispetto dei diritti umani nel Paese. Il consigliere Usa ha anche affermato che le autorità Usa continueranno a colpire il regime del presidente Aleksander Lukashenko per la repressione nei confronti dei cittadini. (Was)