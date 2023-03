Imprese: Aspi, ricavi operativi a 4,1 miliardi di euro nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi operativi di Autostrade per l'Italia nel 2022 sono pari a 4.175 milioni di euro, in aumento di 303 milioni di euro rispetto al 2021, grazie anche alla ripresa del traffico sulla rete. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, che ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2022, nonché la dichiarazione non finanziaria del gruppo Autostrade per l’Italia, che saranno pubblicati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell’attività di revisione in corso di svolgimento. Il margine operativo lordo (Ebitda) è di 2.459 milioni di euro, in crescita di 334 milioni di euro sul 2021. (Rin)