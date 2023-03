Imprese: Aspi, utile 2022 a 1,1 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile dell’esercizio di pertinenza del gruppo Autostrade per l'Italia nel 2022 è di 1.130 milioni di euro, con un incremento di 407 milioni di euro rispetto al 2021. Lo rende noto il Consiglio di amministrazione di Autostrade per l’Italia, che ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato 2022, nonché la dichiarazione non finanziaria del gruppo Autostrade per l’Italia, che saranno pubblicati entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, unitamente agli esiti dell’attività di revisione in corso di svolgimento. Il cash flow operativo è pari a 1.250 milioni di euro con un miglioramento di 264 milioni di euro rispetto al 2021, mentre l'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2022 è pari a 8.117 milioni di euro, in diminuzione di 129 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021. (Rin)