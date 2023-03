Digitale: Capitanio (Agcom), bene ministero Cultura si convocazione tavolo con Meta e Siae

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tutela del diritto d'autore non si risolve solo con un accordo privatistico, ma chiama fortemente in causa le istituzioni, come dimostrato dalla recente approvazione del progetto di legge antipirateria alla Camera. "Bene ha fatto il ministero della Cultura con il sottosegretario Borgonzoni a convocare un tavolo con Meta e Siae per capire come uscire da questo stallo. Regole e trasparenza sono aspetti imprescindibili". Lo dichiara in una nota Massimiliano Capitanio, commissario Agcom. (Rin)