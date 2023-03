Campidoglio: maggioranza, ostruzionismo opposizione dettato solo da atteggiamenti irricevibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non cederemo ai ricatti delle opposizioni e porteremo in approvazione tutte le Delibere in coda lavorando in Aula ogni giorno. Spiace prendere atto di una modalità puramente ostruzionistica condotta con atteggiamenti irricevibili per l'Aula in cui lavoriamo e per questo non considerati dalla maggioranza. Così in una nota i consiglieri capitolini del Partito democratico, della Lista Civica Gualtieri, di Roma Futura, di Sinistra Civica Ecologista, di Europa Verde Ecologista e di Demos. "Respingiamo questo metodo perseguito anche mediante l'incosistenza degli atti messi in discussione e che stanno impegnando inutilmente l'Assemblea. Non credano le opposizioni che siamo disposti a chissà quale accordo: ci si confronti in Aula, tutti i giorni, da mattino a sera. Noi non siamo per le forzature ma per la piena applicazione del regolamento. Le opposizioni studiassero di più e non raccontassero fandonie ai cittadini, nascondendosi dietro l'ostruzionismo e dietro atteggiamenti irricevibili che saremo costretti a raccontare presto alla città", concludono. (Com)