Appalti: Lega, bene approvazione "codice Salvini"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Bene l’approvazione in Cdm del codice Salvini. Con la nuova disciplina sugli appalti l’Italia sarà più efficiente e proiettata verso il futuro. Lo dichiarano i deputati della Lega in commissione Ambiente Gianpiero Zinzi, Alessandro Benvenuto, Gianangelo Bof, Elisa Montemagni, Graziano Pizzimenti, secondo cui "vince l’Italia dei sì. Appalti più veloci, più autonomia agli Enti locali con affidamenti diretti fino a 500 mila euro per i Comuni. Semplificazione, sburocratizzazione e liberalizzazione: queste le parole d’ordine della Lega”.(Rin)