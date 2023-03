Governo: Barelli (FI), pieno sostegno mantenendo nostra identità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Saremo un governo di centrodestra che farà da apripista anche in Europa e da colonna portante nelle decisioni dell'Ue. Siamo una parte fondante del Centrodestra. Berlusconi lo ha inventato nel 1994. Tutt'oggi siamo determinanti e difendiamo le nostre idee". Lo ha detto il neo Presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, intervenendo a Zapping su Rai Radio 1. "Non siamo succedanei o soccombenti di nessuno, lo dimostrano gli incarichi che ricopriamo in questo governo. Siamo - ha chiarito - di grande sostegno, senza se e senza ma, a questo Esecutivo di Centrodestra mantenendo la nostra identità e portando avanti le nostre battaglie. Forza Italia vuole e vorrà sempre il meglio per il Paese, ma in questo momento bisogna fare i conti con il 'portafoglio italiano', ovvero con le risorse che abbiamo adesso a disposizione", ha concluso. (Rin)