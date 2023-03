Cina: Banca Mondiale, nuovo sistema globale di prestiti legato a Nuova via della seta (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In ultima analisi, Pechino sta cercando di salvare le proprie banche. Ecco perché è entrata nel rischioso business dei prestiti di salvataggio internazionali”, fa sapere Carmen Reinhart, una delle autrici dello studio. Per i Paesi recettori dei prestiti aumenta la dipendenza da Pechino, segnala lo studio secondo cui i soldi in arrivo dal gigante asiatico hanno tassi del 5 per cento, ben più alti del 2 per cento praticato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per analoghe operazioni di salvataggio. Non meno allarmante, si legge nello studio, il modo "opaco" con cui la Cina ha allestito questo "nuovo sistema globale di prestiti per il salvataggio". Un meccanismo sviluppato con un approccio "strettamente bilaterale" che ha reso più difficile incrociare le informazioni e garantire quel necessario coordinamento tra i creditori. Tutti segnali che comportano una "nuova serie di sfide di sorveglianza per le agenzie di rating". Ricostruzioni criticate dalle autorità di Pechino. "La Cina agisce in conformità con le leggi di mercato e le regole internazionali, rispetta la volontà dei paesi interessati, non ha mai costretto alcuna parte a prendere in prestito denaro, non ha mai costretto alcun paese a pagare, non assocerà alcuna condizione politica agli accordi di prestito e non cerca qualsiasi interesse personale politico", ha detto martedì il portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning in una conferenza stampa. (segue) (Abu)