Cina: Banca Mondiale, nuovo sistema globale di prestiti legato a Nuova via della seta (4)

- Ma quello degli squilibri finanziari non è l'unico motivo di allarme legato agli investimenti cinesi. Molto sensibile, in America Latina, è il tema delle possibili inadempienze sul rispetto dei diritti umani e ambientali nelle comunità presso cui si sviluppano alcuni dei grandi progetti. Un rapporto presentato a fine febbraio dall'International Service for Human Rights (Ishr) e dal Colectivo sobre financiamento e inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha), avverte di "gravi violazioni" ai diritti delle popolazioni indigene. Il documento - parte del dossier sul quale un'apposita agenzia delle Nazioni Unite elabora il rapporto periodico sul rispetto dei diritti umani -, individua violazioni sul diritto alla salute, all'ambiente, all'accesso all'acqua e all'alimentazione, oltre che alla casa e alle normative sul lavoro. "L'espansione delle attività imprenditoriali e finanziarie della Cina a livello internazionale sono state accompagnate da un considerevole aumento delle denunce da parte della società civile sugli abusi ai diritti umani e sui grandi impatti ambientali negli ecosistemi" sui quali insistono i vari progetti, specie quelli legati alla Nuova via della seta. (segue) (Abu)