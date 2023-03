Cina: Banca Mondiale, nuovo sistema globale di prestiti legato a Nuova via della seta (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un programma cui aderiscono ben 21 Paesi dell'America latina, segnala il rapporto ricordando "l'ambizione" della regione ad investimenti che permettano di recuperare il ritardo nello sviluppo di infrastrutture, unito "agli sforzi" per superare la crisi economica accentuata dalla pandemia con un approccio centrato sullo sviluppo. Un quadro che fa presagire "un incremento considerevole di investimenti e finanziamenti cinesi per la costruzione di megaprogetti infrastrutturali". Si prevede, prosegue il rapporto, uno sviluppo ancora centrato su "estrazione di risorse naturali (miniere, idrocarburi, alimenti) così come infrastrutture energetiche e di trasporto". (segue) (Abu)