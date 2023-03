Cina: Banca Mondiale, nuovo sistema globale di prestiti legato a Nuova via della seta (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel testo si censiscono 14 progetti distribuiti in Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Perù e Venezuela. Si tratta di progetti di varia natura (soprattutto minerari e di reti idroelettriche) che insistono su "ecosistemi fragili" e presentano un "impatto significativo" sull'ambiente, compromettendone - tramite deforestazione e inquinamento - la fruizione delle comunità circostanti. In undici dei 14 casi si "evidenziano abusi dei diritti delle popolazioni indigene", non consultate adeguatamente sullo sviluppo dei progetti, e soggetti a sfollamenti forzati o alla distruzione delle terre. In poco più della metà dei progetti si registrano violazioni ai diritti sul lavoro, spesso causa "di un alto livello di conflittualità sociale" frutto della mancanza di dialogo con i rappresentanti cinesi delle imprese. È "cruciale", si legge nel riassunto esecutivo, esigere al "governo della Cina di raddoppiare gli sforzi per rispettare gli obblighi stabiliti da trattati internazionali sui diritti umani ratificati dalla Cina" e da altri standard internazionali. (Abu)