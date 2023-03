Piemonte: Confagricoltura, Dl Flussi insufficiente rispetto a richieste territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'analisi dell'annata agraria 2022, possiamo presumere che il contingente assegnato dal Dl Flussi al settore primario in Piemonte non potrà soddisfare le richieste delle campagne. Lo ha sottolineato il presidente di Confagricoltura Piemonte Enrico Allasia. "Da 67 mila operai agricoli censiti nel 2021, di cui una significativa parte è rappresentata dagli stagionali, siamo passati ai quasi 81 mila necessari lo scorso anno e non si esclude un ulteriore incremento, in controtendenza rispetto al dato nazionale che vede diminuire gli occupati del settore primario. Sono complessivamente 82.705 gli ingressi di lavoratori previsti dal nuovo Decreto flussi, di cui 44.000 per il lavoro stagionale e di questi 22.000 sono riservati alle Associazioni datoriali di categoria: una quota che sembra essere insufficiente per non rischiare di compromettere la raccolta e le lavorazioni essenziali di frutta e ortaggi. Auspichiamo quindi che venga emanato al più presto un nuovo decreto flussi per integrare la quota di lavoratori da qui a ottobre e che venga mantenuta la formula del silenzio/assenso, secondo cui se in 30 giorni non c'è diniego da parte delle amministrazioni, la richiesta deve intendersi accolta", ha concluso Allasia. (Rpi)