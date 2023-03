Energia: Simson, stagione invernale si chiude meglio del previsto nell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La stagione invernale, per quanto riguarda il mercato del gas e gli stoccaggi europei "si chiude in maniera migliore del previsto". Lo ha detto la commissaria europea per l'Energia, Kadri Simson, nel corso della conferenza finale del Consiglio Energia di Bruxelles. "I prezzi del Ttf sono scesi e si aggirano intorno ai 40 euro e il differenziale con i prezzi asiatici è ora molto ridotto. L'Europa rimane ancora una destinazione interessante per il Gnl", ha detto. "I livelli di stoccaggio sono pari al 55 per cento, un livello non solo molto più alto rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma ancora superiore alla media storica. La stagione invernale si chiude quindi in una situazione migliore del previsto", ha aggiunto Simson. "Tuttavia, date le incertezze che offuscano il futuro, ho ripetuto il mio avvertimento sul fatto che abbiamo vinto solo la prima battaglia. C'è ancora molto da fare", ha proseguito la commissaria europea. "Dobbiamo mantenere la rotta e ho proposto di prorogare per altri 12 mesi il regolamento esistente sulla riduzione coordinata della domanda di gas. In questo modo, potremo risparmiare 60 miliardi di metri cubi di gas fino all'aprile 2024 e sono lieta che oggi il Consiglio abbia approvato in linea di principio questa proposta", ha concluso. (Beb)