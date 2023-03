Lazio: Leodori (Pd), errata informazione debito è avvisaglia preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo inizio ci sono avvisaglie preoccupanti: la prima è rispetto all’informazione sul debito. Sul debito c’è una situazione diversa rispetto a 10 anni fa, l’indebitamento ora è conosciuto, certificato dalla Corte dei Conti. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio regionale Daniele Leodori intervenendo in aula sull’approvazione del Bilancio. "Bisogna esser chiari su una cosa: negli ultimi dieci anni - aggiunge - l’indebitamento non è andato fuori controllo, malgrado il dramma della pandemia e della guerra. Guerra che ha portato ad un aumento dei costi energetici che influiscono anche sulla spesa sanitaria. Noi lasciamo in dote le risorse europee, tante. E su questo inizio ad avere preoccupazione per l’impostazione che gli si vuole dare: non bisogna sottovalutare il tema della transizione ecologica, su questo ci giochiamo il futuro della Regione".(Com)