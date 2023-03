Città metropolitana Roma: con Federconsumatori Lazio per sostenibilità e transizione energetica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro Ente svolge funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente, nonché di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative per rispondere alla crisi climatica e al contrasto alle disuguaglianze socioeconomiche e spaziali, sostenendo la transizione ecologica delle economie dei territori. L'asse Sostenibilità del Piano Strategico si pone l'obiettivo di portare l'Amministrazione verso una sostenibilità totale del territorio – ha dichiarato Rocco Ferraro, Consigliere delegato Ambiente Città metropolitana di Roma Capitale – e individua interventi di transizione energetica (efficientamento energetico sul patrimonio edilizio, comunità energetiche, fonti rinnovabili), di economia circolare e di mobilità. La collaborazione con Federconsumatori Lazio, che ha acquisito negli anni competenze uniche in Italia su tutti gli aspetti normativi, finanziari e tecnologici riguardo alle comunità energetiche, impegnata in tantissime progettualità nella regione e promotrice della prima Cer di Roma, è il partner fondamentale per promuovere nel territorio metropolitano la nascita di nuove comunità energetiche ed assistere in ogni passaggio, dall'informazione alla costituzione, i Comuni metropolitani che saranno da noi supportati e incentivati ad aderire. Per un impegno concreto per la sostenibilità diffuso in tutto il territorio, che porterà enormi vantaggi ambientali e socio-economici ai nostri cittadini". (segue) (Com)