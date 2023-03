Città metropolitana Roma: con Federconsumatori Lazio per sostenibilità e transizione energetica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Città metropolitana di Roma Capitale ha colto immediatamente il valore ambientale, sociale e economico che le Cer portano con sé e si è attivata affinché questo strumento fosse messo nelle disponibilità dei propri territori di competenza. Le comunità energetiche – ha sottolineato Stefano Monticelli, Presidente di Federconsumatori Lazio – sono uno strumento formidabile affinché la transizione energetica diventi un linguaggio condiviso e applicabile da tutti, a cominciare dalle pubbliche amministrazioni locali che sono il terminale vivo e sensibile del Paese. Federconsumatori Lazio ha, fin dal 2018, studiato e lavorato affinché potesse essere un referente tecnico competente sul settore più innovativo che le Cer portano: quello giuridico e amministrativo. È infatti la prima volta che gli incentivi per la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili sono dati a una comunità e non al singolo. È questa la vera sfida che Federconsumatori Lazio ha voluto cogliere e dipanare". (Com)