- Tim si mette in evidenza in Borsa con rialzi superiori al 3 per cento nel corso della seduta. A fare da traino l’ipotesi secondo cui Cassa depositi e prestiti sta valutando di aumentare l’offerta per la rete di Tim di 2 miliardi di euro. Cdp e Kkr hanno tempo fino al 18 aprile per migliorare la proposta sulla rete. (Rin)