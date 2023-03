Decreto Ucraina: Iezzi (Lega), veri profughi, bene protezione temporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra in Ucraina "è una terribile tragedia, ma permette al nostro Paese di mostrare uno dei suoi lati migliori, il grande cuore della sua popolazione. L'accoglienza, la solidarietà, la generosità, sono tratti distintivi degli italiani. E quando parliamo degli ucraini, a differenza di altre situazioni, abbiamo a che fare con veri profughi. Un grazie, quindi, a tutti quei comuni, tutti quei sindaci, tutte quelle comunità che hanno dato la propria disponibilità per accogliere chi scappa dalla guerra. Per questo andava confermata la protezione temporanea, una misura di carattere eccezionale dovuta alla gravità del momento che permette di garantire a tutti i profughi una tutela immediata senza il rischio di ingolfare il sistema d'asilo. Infine credo che la fuga di tante famiglie e di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza, ci facciano capire anche l'importanza di pronunciare un po' di più la parola pace". Lo ha dichiarato il deputato Igor Iezzi, dichiarando il voto favorevole della Lega al decreto legge per la protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina. (Rin)