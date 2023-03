Siena: Polizia di Stato riceve cittadinanza onoraria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Polizia Giannini, nel ringraziare il sindaco e la città di Siena, ha voluto sottolineare la grande professionalità delle donne e gli uomini della Polizia di Stato che, “lavorando con serenità, con abnegazione e mettendosi al servizio della cittadinanza hanno meritato questo riconoscimento”. “Siena è una realtà importante, è una delle perle del nostro Paese”, ha evidenziato Giannini, che ha concluso: “Venendo qui ed entrando in alcune di queste sale si percepiscono la bellezza, la storia e un senso di sacralità: beni che vanno tutelati con il massimo sforzo e la massima attenzione”. “Le municipalità così particolari, ricche di storia e di cultura appartengono a persone giustamente esigenti, che hanno la piena consapevolezza di come sanno dare una grandissima immagine del nostro Paese, della cultura, della storia, del lavoro, dell'operosità e per questo devono essere accompagnati in un percorso di legalità, di sicurezza e di tutela. Ci siamo, ci saremo, noi come le Forze dell'ordine presenti qui a Siena”. (Com)