Piemonte: nasce la Rete tematica regionale per la conoscenza della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' nata oggi la Rete tematica regionale per la conoscenza della storia che avrà il compito di promuovere attività e realizzare iniziative per la diffusione e la valorizzazione della conoscenza storica e del territorio. L'intesa è stata firmata dal Consiglio regionale del Piemonte, Regione e alcune delle più importanti fondazioni e associazioni del territorio impegnate sul tema. "Ci stiamo avvicinando alla festa del 25 aprile - ha affermato Daniele Valle, vicepresidente Consiglio regionale con delega al Comitato Resistenza e Costituzione - in queste settimane sono tante le cerimonie che si svolgono in tutti quei luoghi della nostra Regione in cui è stato sparso il “sangue resistente”, sangue con il quale sono stati scritti i valori dell’antifascismo e i principi della nostra Costituzione. Lunedì prossimo saremo al Pian del Lot, poi il Martinetto, quindi la Benedicta per poi arrivare alla tradizionale fiaccolata del 24 aprile a Torino. Però non basta 'commemorare' i partigiani, se vogliamo trasmettere alle generazioni più giovani i valori della Resistenza e i principi della Costituzione occorre utilizzare modalità, formule e linguaggi in grado di arrivare alle nostre ragazze e ai nostri ragazzi ed occorre avere degli “strumenti” che ci consentano di lavorare insieme. (segue) (Rpi)