Piemonte: nasce la Rete tematica regionale per la conoscenza della storia (2)

- Questo protocollo vuole essere proprio questo: uno strumento che crea una 'Rete tematica regionale' per costruire progettualità comuni e concorrere alla ricerca dei finanziamenti. Il 19 maggio, nell’ambito del Salone del Libro, partendo da questo protocollo, ci confronteremo, anche con l’aiuto del professor Alessandro Barbero e con il presidente nazionale dell’Anpi Gianfranco Pagliarulo, su come raccontare oggi i Luoghi della Memoria, affinché continuino ad essere luoghi ancora vivi". Mentre l'assessora alla Cultura del Piemonte Vittoria Poggio ha sottolineato che "questo progetto porta con sé un segnale importante. Lo abbiamo, infatti, portato a termine condividendolo con tutto il Consiglio regionale, senza distinzioni partitiche perché la storia e la cultura non hanno colore politico. Per me personalmente è un passo in avanti: è giusto conoscere la storia anche nei suoi angoli più oscuri. Ma se è giusto conoscere il passato dobbiamo anche evitare di cadere nell’errore di fare processi sommari e postumi alla storia, che talvolta finiscono per costruire suggestioni sbagliate con attualizzazioni non corrette, finendo così per fare un torto a chi ha subito davvero il peso del totalitarismo", ha concluso. (Rpi)