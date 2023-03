Italia-Usa: telefonata Tajani-Blinken, focus su Tunisia e Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ha avuto questo pomeriggio una conversazione telefonica con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, con il quale si è confrontato sugli ultimi sviluppi della crisi in Tunisia, sia sul piano politico sia su quello economico. Il vicepremier Tajani, riferisce la Farnesina in una nota, ha sottolineato l’importanza del costante coordinamento tra il governo italiano e quello degli Stati Uniti sul tema, ribadendo al contempo l’urgenza di un rapido, adeguato ed efficace sostegno economico e finanziario internazionale alla Tunisia. “La Tunisia è un attore centrale per la sicurezza e la stabilità del Mediterraneo” ha indicato Tajani al suo interlocutore, sottolineando che “l’Italia è pronta, attraverso una collaborazione sempre più stretta con i Paesi della Ue e gli Stati Uniti, a contribuire alla stabilità del Paese”. “Dobbiamo svolgere un’azione comune”, ha aggiunto il vicepremier, “affinché le principali istituzioni finanziarie internazionali possano intervenire a sostegno della Tunisia, che dovrà a sua volta intraprendere, necessariamente, un percorso di riforme sostenibile ed efficace”, come sottolineato nei giorni scorsi anche alla direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. Il governo italiano in questi mesi è fortemente impegnato a rafforzare la cooperazione con i principali Paesi nel Mediterraneo allargato, per favorire una maggiore collaborazione sui principali dossier di interesse comune per la sicurezza e stabilità dell’area, a partire dalla questione migratoria. La scorsa settimana, su richiesta dell’Italia, la Tunisia è stata inclusa nella discussione sia del Consiglio europeo sia del Consiglio dei ministri degli Esteri della Ue, nel corso dei quali sono state poste le basi affinché l’Unione rinnovi il suo impegno ad assistere il Paese, in particolare attraverso un pacchetto supplementare di assistenza macroeconomica. (Com)