Pd: Simiani, voto Braga e Boccia segnale di unità

21 luglio 2021

- La votazione per acclamazione dei nuovi capigruppo del Partito democratico alla Camera e al Senato “rafforza la nostra comunità”. Lo ha dichiarato il deputato dem Marco Simiani, capogruppo Pd in commissione Ambiente di Montecitorio. “Auguri di buon lavoro ai neo presidenti Chiara Braga e Francesco Boccia e un ringraziamento a Debora Serracchiani e Simona Malpezzi per l'ottimo lavoro svolto in questi anni", ha aggiunto. (Rin)