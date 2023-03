Energia: commissaria Ue Simson, su biocarburanti agiremo rispettando mandato legislativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha sollevato il tema dei biocarburanti negli ultimi giorni, ma l'intenzione della Commissione europea "non è mai stata quella di riaprire l'accordo di negoziato". Lo ha detto la commissaria europea all'Energia, Kadri Simson, durante la conferenza stampa finale del Consiglio Energia di Bruxelles. "La nostra intenzione in tutto questo processo non è stata quella di riaprire l'accordo negoziato, ma di fornire le necessarie garanzie sull'attuazione del provvedimento, per consentire che il voto procedesse con successo, come è avvenuto oggi in Consiglio", ha detto. "Ci aspettiamo che le conversazioni con gli Stati membri sull'attuazione dell'accordo continuino dopo il voto. La Commissione agirà nel pieno rispetto del mandato che ci è stato conferito dalla legislazione", ha poi aggiunto. (Beb)