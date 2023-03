Energia: nuove prospettive di investimento per la francese Engie in Algeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratrice delegata della multinazionale francese dell’energia Engie, Isabelle Kocher, è stata ricevuta dal ministro algerino dell'Energia e delle Miniere, Mohamed Arkab, presso la sede del ministero ad Algeri. Lo riferisce l'agenzia di stampa algerina "Aps". Nel loro incontro le due parti hanno esaminato i rapporti tra Engie e il gruppo Sonatrach, l’azienda di Stato algerina di idrocarburi, sia per quanto riguarda il settore del gas, sia nell’ambito della cooperazione tra le due compagnie. Le discussioni hanno riguardato non solo il futuro del mercato internazionale del gas naturale, ma anche le opportunità commerciali e di investimento nell’ambito dell’esportazione dell’energia verde e delle energie rinnovabili, compresi lo sviluppo della tecnologia a idrogeno e la produzione di energia da installazioni fotovoltaiche. Sebbene l’ambito principale di cooperazione tra Engie e Sonatrach sia quello della produzione e distribuzione di gas naturale, le due compagnie collaborano anche nell’ambito delle rinnovabili. Engie ha inoltre espresso il proprio interesse a investire nel Paese nordafricano anche in altri settori, come quelli delle nuove tecnologie e della formazione, un punto centrale per l’Algeria, che mira a diversificare la propria economia.(Ala)