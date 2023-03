Imprese: ProSiebenSat1 taglierà posti di lavoro per ridurre costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo televisivo tedesco ProSiebenSat1 ha annunciato che taglierà posti di lavoro per ridurre i costi in un contesto economico difficile. Allo stesso tempo, come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'azienda intende puntare sulla piattaforma di streaming Joyn. L'amministratore delegato di ProSiebenSat1, Bert Habets, ha dichiarato: “In futuro, i nostri investimenti si concentreranno sull'intrattenimento”. In particolare, l'Ad intende sviluppare Joyn in modo tale da renderla “centrale per il consumo dei media. Principale azionista di ProSiebenSat1, Media for Europe (Mfe), ha affermato di “percepire l'aggiornamento della strategia e di essere impaziente di dialogare”. Riguardo ai tagli ai posti di lavoro, Habets non ha fornito delle cifre. A ogni modo, è già stato deciso che i processi saranno semplificati presso la piattaforma di incontri ParshipMeet. In particolare, sono in corso di valutazione i posti di lavoro nel settore statunitense del segmento video di ParshipMeet. L'Ad punta a “rafforzare la struttura organizzativa, ridurre i licenziamenti e quindi aumentare l'efficienza”. A tal fine, sono state già assunte “misure concrete”. Alla guida di ParshipMeet, rimarrà soltanto Marc Schachtel, con Geoff Cook che lascia “di comune accordo”. In passato, ProSiebenSat1 aveva preso in considerazione l'idea di quotare in borsa il portale di incontri. Tuttavia, il piano è stato messo da parte a seguito della pandemia di Covid-19 e della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Per Habets, un'offerta pubblica iniziale di ParshipMeet attualmente “non è un'opzione realistica”. (segue) (Geb)