Imprese: ProSiebenSat1 taglierà posti di lavoro per ridurre costi (2)

- Nel frattempo, rimane elevata l'incertezza sulla presentazione del bilancio 2022 di ProSiebenSat1, originariamente prevista per il 2 marzo scorso. Il rinvio dipende da questioni regolatorie relative alle società dell'imprenditore Jochen Schweizer, parte del gruppo. Secondo Habets, i primi risultati delle relative indagini possono essere attesi non prima della fine di aprile. Di conseguenza, ProSiebenSat1 potrebbe non rispettare il termine stabilito per la presentazione dei bilanci aziendali dalla Borsa tedesca, con il rischio di essere temporaneamente espulsa dal Dax, l'indice delle società con capitalizzazione media in Germania. Nonostante le prospettive offuscate sul mercato pubblicitario, ProSiebenSat1 ha confermato il suo obiettivo di aumento del fatturato nel medio periodo del 4-5 per cento all'anno. Habets ha, infine, auspicato acquisizioni e una crescita da “collaborazioni con vari partner del settore”. (Geb)