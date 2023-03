Americhe: Borrell inaugura Centro competenze informatiche Ue a Santo Domingo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Joseph Borrell, ha inaugurato il Centro di competenza informatica dell'America latina e dei Caraibi (Lac4), a Santo Domingo, nella Repubblica Dominicana. L'evento è stato organizzato a margine del XXVIII edizione del Summit Ibero-Americana. Il Lac4 è un progetto finanziato dall'Unione europea (Ue) attraverso il programma Eu CyberNet, in stretta collaborazione con l'Autorità estone per i sistemi informativi. Lac4 contribuirà a migliorare l'educazione e le capacità di sicurezza informatica, a migliorare le capacità di interoperabilità, le capacità di cyberspazio, la ricerca e lo sviluppo e a creare standard nazionali di sicurezza informatica nei paesi dell'America Latina e dei Caraibi. (segue) (Mec)