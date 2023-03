Usa: Casa Bianca su tetto debito, repubblicani smettano di mettere a rischio la ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I repubblicani devono “smetterla di giocare e minacciare la ripresa economica” degli Stati Uniti. Lo ha detto in una nota la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, sottolineando la necessità di risolvere la questione del tetto al debito federale. “Il Congresso ha l’obbligo costituzionale di risolvere questa situazione, come ha già fatto in altre tre occasioni senza porre condizioni: un default metterebbe a rischio le aziende e le famiglie in tutto il Paese, senza contare che si tratterebbe di una grande vittoria per la Cina”, ha detto, ribadendo la necessità di innalzare il tetto al debito federale, dopo che il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha chiesto un nuovo incontro con il presidente Joe Biden per discutere la questione. (Was)