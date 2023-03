Usa: Biden, Congresso deve vietare le armi d’assalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso deve agire, e approvare una legge che metta al bando le armi d’assalto negli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, parlando con i giornalisti dopo la recente sparatoria avvenuta in una scuola elementare a Nashville, in Tennessee, a seguito della quale sono morti tre bambini e due insegnanti. “Ho fatto tutto quello che mi è consentito fare sulla base dei miei poteri esecutivi: ora il Congresso deve agire, e non posso fare altro che esortarli”, ha detto. (Was)