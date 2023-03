Ue: Valentini, Italia terzo Paese per numero di brevetti concessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le domande di brevetto europeo provenienti da applicant Italiani è rimasta sostanzialmente stabile nel 2022 su quote che derivano però da una crescita importante registrata negli anni scorsi", dichiara il viceministro alle Imprese e al made in Italy Valentino Valentini in una nota a commento dei dati sui brevetti europei diffusi dall'Epo - European Patent Office. "L’Italia si conferma il quinto Paese per numero di domande tra i 27 Paesi dell’Ue, con la farmaceutica che rimane il settore trainante mentre, tra le nuove tecnologie, quelle a idrogeno registrano una importante performance del nostro paese nell’attività brevettuale", spiega. "Va rilevato che - puntualizza Valentini - se si guarda non al numero di domande di brevetto depositate ma al numero di brevetti concessi nel 2022 dall’Ufficio Europeo dei brevetti, l’Italia è ottava in assoluto mentre è terza tra i 27 Paesi dell’Ue dopo Germania e Francia, segno di qualità della brevettazione delle aziende italiane le cui domande arrivano, quindi, in percentuale più alta, rispetto ad altri Paesi, alla concessione del titolo. Uno dei primi atti del governo è il Codice della proprietà industriale volto a estendere e rafforzare la tutela in materia e che si auspica potrà migliorare nell'immediato futuro i numeri, già positivi, registrati", chiosa poi il viceministro Valentini. (Com)