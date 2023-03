Roma: Morassut (Pd), Ministero Ambiente e Regione Lazio non deroghino su vincoli la Barbuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’area della Barbuta ai confini tra il Comune di Roma e il Comune di Ciampino è soggetta a vincoli ambientali e paesistici che rendono impossibile un suo utilizzo per attività industriali o di altro tipo. Solo il Ministero dell’Ambiente e la Regione Lazio possono derogare con apposito e motivato decreto o con una variante, questi vincoli. Così in una nota il vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Roberto Morassut. "C’è da augurarsi che questo non accada mai. Né per la Barbuta né per altre situazioni. Dopo il 2008, quando esisteva un piano di delocalizzazioni, - aggiunge - gli impianti di auto-demolizione di Centocelle sono stati lasciati nell’incertezza dal Comune di Roma sia con la giunta di destra che con quella pentastellata. Quel piano va ripreso sapendo che oggi tali impianti non sono più caotici accumuli di ferraglia a cielo aperto ma impianti industriali dotati di tutte le caratteristiche imposte dalla legge e dalle normative che consentono il trattamento delle demolizioni secondo un’ottica di economia circolare". (Com)