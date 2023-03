Piemonte: Cirio a Roma per la candidatura di Asti Capitale della Cultura 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Piemonte Alberto Cirio ha partecipato oggi a Roma all'audizione della delegazione di Asti per il titolo di Capitale della Cultura 2025. "La candidatura di Asti è la candidatura di una città meravigliosa, che è capitale di Langhe, Monferrato e Roero, ovvero il territorio che per primo è stato dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità dall'Unesco, ma è anche la candidatura di un'intera regione che non ha mai avuto una Capitale della Cultura, ma ha avuto a Torino la prima Capitale d'Italia - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. Quella di Asti è una candidatura vera, che affonda le sue radici nella storia di una regione, per questo se vince Asti, vince tutto il Piemonte che, in caso di assegnazione del titolo, nel 2025, sarà rappresentato ad Asti da tutte le sue eccellenze culturali e museali. La Regione è in campo per sostenere con convinzione la candidatura di Asti e ne sosterrà il programma anche dal punto di vista economico", ha concluso. (Rpi)