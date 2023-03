Honduras-Cina: viceministro Esteri Garcia, Pechino ha molto da offrire (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Honduras ha rotto le sue relazioni diplomatiche con Taiwan, in corso da 82 anni, a favore di una relazione stabile con la Cina. Il governo honduregno, si legge in una nota del ministero degli Esteri, "riconosce l'esistenza di una sola Cina al mondo", precisa che il governo della Repubblica popolare cinese è "l'unico governo legittimo" in grado di rappresentare "tutta la Cina", e conclude che "Taiwan è una parte inseparabile del territorio cinese". Il governo honduregno ha quindi detto di aver notificato a Taipei la sua decisione e che non tornerà sui suoi passsi, negando la possibilità di ristabilire una qualsiasi relazione o contatto ufficiale con l'isola. (segue) (Mec)