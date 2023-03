Camera: domani audizione Ismea su giovani imprenditori in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 29 marzo, alle ore 14, la commissione Agricoltura della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione di rappresentanti dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo". L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)