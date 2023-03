Veneto: assessore Sanità, nel 2021 tutti obiettivi di direttori generali hanno superato soglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha approvato le valutazioni di sua competenza riguardo al raggiungimento degli obiettivi dei direttori generali delle Aziende sanitarie e ospedaliere, dello Iov e di Azienda Zero nell'anno 2021, riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e al rispetto dei vincoli di bilancio. "Con specifica delibera del luglio del '21 - sottolinea l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin - sono stati individuati gli obiettivi e gli indicatori riferiti allo steso anno. Con questi, la Giunta ha proceduto alla valutazione dei direttori generali per la parte di sua competenza a determinare le valutazioni dei Dg delle nove Ulss, delle due Aziende ospedaliere e dello Iov. Per considerare raggiunti gli obbiettivi, il risultato totale considerato è di almeno il 70 per cento sulla totalità delle valutazioni. Tutti hanno positivamente superato questa soglia". Il 2021 "non è stato un anno facile nella gestione di un'azienda sanitaria od ospedaliera, ancora condizionata fortemente dal contrasto al contagio da coronavirus e dalle restrizioni e dai rallentamenti che ha comportato. Nell'approccio alla valutazione è stato previsto anche l'obiettivo di gestire gli effetti che la pandemia ha avuto sul sistema sanitario e, di conseguenza, anche quello di riattivare le attività sospese o ridimensionate. Importanza è stata data al recupero delle liste di attesa, alle coperture vaccinali in generale, all'implementazione di supporti di telemedicina nelle attività distrettuali", ha concluso. (Rev)