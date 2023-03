Camera: domani audizione Regioni su contratti tra Mit e Rfi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani mercoledì 29 marzo, alle ore 14:30, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione di rappresentanti delle Regioni, nell'ambito dell'esame, in sede di relazioni al Parlamento, dei contratti di programma stipulati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la società Rete ferroviaria italiana spa per il periodo regolatorio 2022-2026 - parte servizi e parte investimenti. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio.(Com)