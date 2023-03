Migranti: commissione Parlamento Ue approva nuove regole su screening irregolari e procedure di asilo più rapide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione per le libertà civili (Libe) del Parlamento europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulle nuove regole per i controlli alle frontiere dell'Ue e ha aggiornato il suo mandato negoziale sulle procedure di asilo. Nel testo, come si legge in un comunicato del Parlamento europeo, gli eurodeputati hanno approvato un nuovo regolamento sullo screening alle frontiere dell'Ue e sull'accesso alle informazioni sulle condanne penali di cittadini di Paesi terzi. Le nuove regole di screening si applicheranno alle persone che non soddisfano le condizioni di ingresso di uno Stato membro dell'Ue, che entrano irregolarmente in Europa o sbarcano a seguito di un'operazione di ricerca e salvataggio o che hanno chiesto protezione internazionale a un valico di frontiera. La procedura di screening non dovrebbe richiedere più di cinque giorni, ma potrebbe essere estesa a 10 durante le crisi, e dovrebbe includere l'identificazione, le impronte digitali, i controlli di sicurezza e la valutazione preliminare di salute e vulnerabilità. Il testo sulle procedure di frontiera è stato approvato con 41 voti favorevoli, 17 contrari e 7 astensioni. La proposta sulle procedure di asilo, invece, introduce la possibilità di procedure più rapide e semplificate per le domande di asilo subito dopo lo screening, anche per le nazionalità con bassi tassi di riconoscimento. Secondo la posizione adottata, le procedure dovrebbero essere completate in 12 settimane, compresi i ricorsi. In caso di rigetto o reclamo di una richiesta, dovrebbe essere prevista una procedura di rimpatrio della durata massima di 12 settimane. (segue) (Beb)